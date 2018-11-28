النرويجي ماغنوس كارلسن يتوج بلقب العالم للشطرنج للمرة الرابعة على التوالي

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احتفظ النرويجي ماغنوس كارلسن بلقب بطل العالم في الشطرنج بعد أن فاز الأربعاء على منافسه الأمريكي فابيانو كاروانا في اللقاء النهائي الذي جرى في لندن.