احتفظ النرويجي ماغنوس كارلسن بلقب بطل العالم في الشطرنج بعد أن فاز الأربعاء على منافسه الأمريكي فابيانو كاروانا في اللقاء النهائي الذي جرى في لندن.
النرويجي ماغنوس كارلسن يتوج بلقب العالم للشطرنج للمرة الرابعة على التوالي
النرويجي ماغنوس كارلسن يتوج بلقب العالم للشطرنج للمرة الرابعة على التوالي
وتمكن كارسلن البالغ من العمر27 عاما من السيطرة بشكل كامل على المنافسة أمام الأمريكي فابيانو كاروانا البالغ من العمر 26 عاما وسجل 3 نقاط مقابل صفر. اللقاء النهائي تميز بضغط كبير وأظهر حامل اللقب النرويجي كارلسن علامات التعب خلال المباراة الطويلة لكنه تمكن في النهاية من اختطاف اللقب والفوز من منافسه الأمريكي.
وعلق أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف على هذا الفوز بتغريدة على تويتر قال فيها "مستوى اللعب السريع لكارلسن مذهل".
ويعد هذا اللقب العالمي الرابع على التوالي لكارلسن، فيما كانت خيبة آمال فابيانو كاروانا كبيرة لأنه كان يحمل طموح الأمريكيين للفوز بأول لقب عالمي لهم منذ الفوز الأسطوري لبوبي فيشر على الروسي بوريس سباسكي في المباراة التي عرفت بإسم "مباراة القرن" في العام 1972.
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