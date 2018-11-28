نشر خفر السواحل التركي فيديو يعرض عملية مطاردة لزورق سريع يقل مجموعة من اللاجئين.
ويمكن سماع بعض الصيحات تطالب سائق الزورق أن يتوقف، إلا أنه رفض وحاول المناورة مرات عدة للإفلات.
شاهد: مطاردة بين خفر السواحل التركي وزورق مهربين
نشر خفر السواحل التركي فيديو يعرض عملية مطاردة لزورق سريع يقل مجموعة من اللاجئين.
ويمكن سماع بعض الصيحات تطالب سائق الزورق أن يتوقف، إلا أنه رفض وحاول المناورة مرات عدة للإفلات.
خفر السواحل وفي محاولة أخيرة لإيقاف القارب رمى سلسلة على المحرك لتعطيله، ليتم القبض على المهربين والمهاجرين السبعة.
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