بن سلمان طلب مقابلة إردوغان في قمة مجموعة العشرين.. وتركيا لا تجد مانعا

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب الاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدعو لعدم مقابلته. ونقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية عن جاويش أوغلو قوله "نعم، لقد سأل أردوغان عبر الهاتف عن إمكانية لقائهما في بوينس أيرس. وكان رد أردوغان ‘لنرى‘".