انهالت تعليقات الثناء على نائب بالبرلمان البريطاني على شجاعته بعدما كشف عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية الذي يؤدي للإصابة بمرض الإيدز خلال جلسة بمجلس العموم.
برلماني بريطاني يعلن إصابته بفيروس الإيدز في خطاب بمجلس العموم
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برلماني بريطاني يعلن إصابته بفيروس الإيدز في خطاب بمجلس العموم
وقال لويد راسل-مويل، النائب عن حزب العمال المعارض، إن الإصابة بالفيروس لا تعني وضع تعريفاً خاصاً لهؤلاء ممن يحملونه".
وأضاف: "يمكننا أن نكون أي شيء نريده".
وقاد راسل-مويل نقاشاً مؤجلاً داخل البرلمان دار حول الفيروس في اليوم العالمي للإيدز.
ووصف رئيس حزب العمال جيريمي كوربن خطاب راسل-مويل "بالشجاع" و"المؤثر".
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