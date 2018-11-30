برلماني بريطاني يعلن إصابته بفيروس الإيدز في خطاب بمجلس العموم

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

انهالت تعليقات الثناء على نائب بالبرلمان البريطاني على شجاعته بعدما كشف عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية الذي يؤدي للإصابة بمرض الإيدز خلال جلسة بمجلس العموم.