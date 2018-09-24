رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن: لست معادياً للسامية

رفض زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، المقارنة بينه وبين نائب حزب المحافظين اليميني السابق، إينوك باول، حول كونه معاديا للسامية.

وفي حديثه لـ"بي بي سي"، الأحد، علق كوربن على ما جاء على لسان كبير الحاخامات السابق، كوناثان ساكس، في حوار تلفزيوني، إذ قال الأخير إن كوربين "خطر كبير جدا" مثل إينوك باول، بسبب تصريحاته حول الصهيونية وفشله في التعامل مع معاداة السامية في الحزب.

كما أنكر كوربن، بقوة، أنه كان معاد للسامية: "لا على الإطلاق، لقد قضيت حياتي كلها أفضح العنصرية بكل أشكالها". وأضاف: "أجدها بالفعل (تعليقات ساكس) مؤذية وعدوانية جدا، وأقول للحاخام ساكس، مع كل الاحترام، أنه تجاوز المبالغة".