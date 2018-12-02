ولي العهد السعودي يصل إلى موريتانيا ويوقع ثلاث اتفاقيات تعاون

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا يوم الأحد ليستأنف جولته العربية بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين. وعرض التلفزيون السعودي لقطات لطائرة ولي العهد وهي تهبط في نواكشوط. وقبل توجهه إلى الأرجنتين، زار الأمير محمد الإمارات والبحرين ومصر وتونس. ومن المقرر أن يزور الجزائر بعد موريتانيا.

وصاحبت زيارة ولي العهد السعودي إلى كل من مصر وتونس سلسلة احتجاجات دعت إليها نقابات ومنظمات ضد زيارة الأمير السعودي محمد بن سلمان على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما طرحت زيارة بن سلمان المرتقبة إلى الجزائر مساء الأحد جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر.

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وتمخضت هذه الزيارة السريعة على تقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تتعلق إحداهما بتجنب الازدواج الضريبي والثانية تخص علاقات التعاون في مجال المياه والصرف الصحي، في حين تتعلق المذكرة الثالثة بمجال الحياة الفطرية.

وقالت مصادر سعودية بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه تعليمات لولي عهده بإنشاء مستشفى في نواكشوط بسعة 300 سرير.