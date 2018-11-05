تأثير انتخابات منتصف الولاية لترامب على الاعمال وعلى المفاوضات التجارية مع اوروبا

المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على تخفيض التعريفات التجارية وإلغاء الحواجز التجارية ستستأنف، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتخابات منتصف الولاية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وباهتمام، يتابع عالم التجارة هذه الانتخابات.

ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية عالية على السيارات التي تدخل بلاده. أمر اشاع القلق لدى المصنعين الأوروبيين وغيرهم. عام 2017، بيعت في الولايات المتحدة حوالى 17.2 مليون سيارة، 8.5 مليون سيارة منها استوردت من المكسيك وكندا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، وفق مركز الأبحاث الخاص بالسيارات.

اما النقطة الهامة الثانية فهي فرض ترامب لتعريفات عالية جداً على الصلب والالمنيوم المستورد وصلت الى 25% بالنسبة للصلب و10% للالمنيوم. مما سيؤثر على قطاعات عدة من بينها قطاع البناء.

هذه السياسة الحمائية التي يتبعها ترامب يبدو أن مصيرها مرتبط بنتائج انتخابات منتصف الولاية.