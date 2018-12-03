تسليم عريضة إلى البرلمان البريطاني تدعو إلى استفتاء وكلمة فصل بشأن البريكسيت

دعت عريضة إلى الحسم في مسألة مغادرة المملكة المتحدة من عدمها للاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، وسلمت العريضة إلى البرلمان البريطاني.
أكثر من مليون شخص وقعوا على العريضة التي أطلقتها صحيفة انديبندنت. وتدعو العريضة إلى إعطاء الشعب فرصة التصويت بشأن خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي، عندما تغادر المملكة الكتلة نهاية شهر آذار/مارس المقبل.
وقد سلم ثلة من أعضاء الحملة ومنهم تشوكا أومونا وجاستين غرينينغ وكارولين لوكا العريضة، إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي في مقر عملها الرسمي: 10 داونينغ ستريت في لندن.
إلى ذلك سوف يصوت السياسيون على اتفاق تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي الخاص بالبريكسيت يوم 11 من الشهر الحالي. ويعتقد أن ماي سوف لن تحظى بالدعم الكافي من مجلس العموم، الذي ربما يشهد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وتتعرض ماي إلى ضغط مستمر، على خلفية استشارة قانونية تلقتها الحكومة بشأن البريكسيت، ويفترض أن يكون المدعي العام جيفري كوكس سلم الوثيقة في هذا الخصوص هذا اليوم. ويقول حزب العمال المعارض إن المملكة المتحدة ستواجه أزمة دستورية، إذا لم تطلع ماي الشعب علنا بالاستشارة.
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