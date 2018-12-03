تسليم عريضة إلى البرلمان البريطاني تدعو إلى استفتاء وكلمة فصل بشأن البريكسيت

دعت عريضة إلى الحسم في مسألة مغادرة المملكة المتحدة من عدمها للاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، وسلمت العريضة إلى البرلمان البريطاني.

أكثر من مليون شخص وقعوا على العريضة التي أطلقتها صحيفة انديبندنت. وتدعو العريضة إلى إعطاء الشعب فرصة التصويت بشأن خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي، عندما تغادر المملكة الكتلة نهاية شهر آذار/مارس المقبل.

وقد سلم ثلة من أعضاء الحملة ومنهم تشوكا أومونا وجاستين غرينينغ وكارولين لوكا العريضة، إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي في مقر عملها الرسمي: 10 داونينغ ستريت في لندن.