تصويت ضد البريكسيت في مجلس العموم يضعف موقف الحكومة البريطانية

خسرت الحكومة البريطانية تصويتا مهما في البرلمان، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو يؤشر على الضعف الشديد للحكومة، قبل بداية النقاشات الحامية بشأن معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتصويت على هذا النص الذي سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل المملكة المتحدة.

واعتبر النواب بأغلبية 311 صوتا مقابل 293 صوتا أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أهانت البرلمان، عندما رفضت نشر نصيحة قانونية كاملة بشأن البريكسيت، الذي تمت مناقشته على مدى 17 شهرا مع بروكسل.

وعلق النائب العمالي المعارض كير ستيمر بأن التصويت له دلالة كبيرة على المستويات الدستورية والسياسية، عندما تعتبر الغرفة البرلمانية أن الحكومة ارتكبت إساءة غير مسبوقة.