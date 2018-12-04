شاهد: اشتعال النار في مدرسة في خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في تولوز

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر واجهة المدرسة مشتعلة، بينما يصور التلاميذ الحريق، كما يظهر جانب من المواجهات بين متظاهرين والشرطة بالقرب من مدارس ريمبارت وليوناردو دا فنيشي في مرسيليا.

اشتعلت واجهة احدى المدارس في تولوز بفرنسا، خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن يوم الثلاثاء.

وسائل إعلام محلية قالت إن حريقا اندلع في مدرسة سانت إكزوبري الثانوية، في بلاغناك بالقرب من تولوز، جنوب غرب فرنسا، حيث امتنع الطلاب عن دخول المدرسة، ليتظاهروا متضامنين مع أصحاب السترات الصفراء.

وعمل العشرات من رجال الإطفاء على إخماد الحريق سريعا، إلا أن وسائل الإعلام أكدت وقوع أضرار كبيرة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

تحت وطء الاحتجاجات.. فرنسا تعلق الزيادة في الضريبة على الوقود

باميلا أندرسون: عنف "السترات الصفراء" لا يقارن بعنف النخبة الفرنسية

مقتل جزائرية في مارسيليا خلال احتجاجات حركة "السترات الصفراء"

وبدأ الطلاب هذا الأسبوع بالمشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت في فرنسا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، ضد قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، بلغت أوجها السبت الفائت، حيث حصلت اشتباكات في ليون ومرسيليا وبوردو ومدينة أورليانز وباريس.

رئيس الوزراء الفرنسي كان قد ألغى اليوم الزيادات المخطط لها على الضرائب، مؤجلا العمل بها لمدة ستة أشهر، تجاوبا مع مطالب المتظاهرين.