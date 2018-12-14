هدية العيد قبل العيد.. بابانويل يفاجئ الأطفال المرضى ويغني لهم من أعلى جسر في سيدني

فاجأ بابانويل الأطفال المرضى من مؤسسة ستارلايت للطفولة عندما قام بزيارة إلى قمة جسر ميناء سيدني المشهور عالمياً.
لم يثبط هذا اليوم المليء بالغيوم (الجمعة 14 كانون أول ديسمبر) حماسة "سانتا كلوس" في عيد الميلاد، حيث غنى برفقة 15 طفلاً من جوقة سيدني لأطفال مؤسسة ستارلايت وعائلاتهم. ومن على قمة الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 134 متراً.
ووفقاً لمصادر محلية في سيدني، فقد تسلق أكثر من 4 ملايين شخص جسر هاربور منذ افتتاحه عام 1998.
تهدف مؤسسة ستارلايت للطفولة إلى "تسليط الضوء على حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وأسرهم" من خلال تقديم الدعم والضحك والتجارب الترفيهية لهم.
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وهاربور بريدج (أو Harbour Bridge بالإنكليزية) هو عبارة عن جسر معدني مقوس معدني يبلغ طوله 1149 متراً وعرضه 49 متراً. يسمح بعبور السيارات وجميع وسائل النقل، يربط وسط مدينة سيدني بشاطئها الشمالي. ويعود تاريخ بنائه إلى آذار (مارس) من عام 1932 .