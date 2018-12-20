قاض أمريكي يرفض التخلي عن ملاحقة المخرج هارفي وينستين جنائيا

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رفض قاض أمريكي في نيويورك التخلي عن ملاحقة المخرج السينمائي السابق وينستين هارفي جنائيا، المتهم بارتكاب عدة الانتهاكات الجنسية، والذي أصبح يجسد الانتهاكات التي أدانتها حركة "مي تو" المنددة بالتحرش. وحدد قاضي مانهاتن جيمس بوركي الجلسة المقبلة للتحضير للمحاكمة يوم 7 آذار/مارس المقبل. وحضرت جلسة الخميس ناشطات من منظمة مكافحة التحرش الجنسي "تايمزآب"، التي نشأت في خضم فضائح وينستين والتي ترأسها ليزا بوردرز.

وتتهم أكثر من 80 امرأة وينستين بالتحرش والاعتداء الجنسي، ومن بينهن أنجلينا جولي وآشلي جاد، بينما يقول وينستين إن جميع علاقاته الجنسية كانت برضاء من عرفهن، ويواجه وينستين البالغ من العمر 66 سنة المؤبد إذا أدين في المحاكمة.