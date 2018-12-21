مظاهرات حاشدة ضد قانون "العبودية" في المجر

تظاهر ألاف المجريين في العاصمة بودابست احتجاجا على إقرار الرئيس المجري يانوش أدير قانوناً جديداً يضاعف من عدد ساعات العمل الإضافية، التي يمكن أن يطلبها أصحاب العمل من موظفيهم سنوياً، وهي الخطة الإصلاحية التي سبق وأن أثارت غضبا شعبيا منذ أسابيع في مختلف أنحاء البلاد.

المعارضة المجرية وصفت الإصلاح الجديد بـ "قانون العبودية" خاصة وأنه يسمح لأرباب العمل بزيادة ساعات العمل الإضافية من 250 ساعة إلى 400 ساعة سنويا، أي ما يعادل عمل شهرين، فيما يحق له تأخير دفع بدل تلك الساعات إلى غاية ثلاث سنوات.

للمزيد:

قانون "قاس" ضد المشردين يدخل حيز التنفيذ في المجر

لليوم الخامس الاحتجاجات مستمرة ضدّ "قانون العبيد" في المجر

وتشهد المجر حركة احتجاجية واسعة بسبب هذا القانون، الذي أقره نواب البرلمان في الثاني عشر من هذا الشهر حيث شهد الأحد الماضي خروج أكثر من 10 آلاف شخص في بودابست للتنديد بإجراءات حكومة فكتور أوربان الاقتصادية التي تركز منذ العام 2010 على الضرائب.

وعن الإصلاح الجديد أكد الرئيس المجري أنه لا يتعارض مع الدستور، وأنه ليس بالصرامة التي تدعيها المعارضة وأنه ليس أكثر صرامة من الإصلاحات والقوانين المعمول بها في بقية دول الاتحاد الأوروبي.