شجار في البرلمان الأوكراني بسبب ملصق يصف سياسيا بأنه "عميل بوتين"

اندلع شجار بين أعضاء البرلمان الأوكراني خلال جلسة عقدت يوم أمس، الخميس، بسبب ملصق وضع على المنبر يتهم الأوليغارشي والسياسي فيكتور ميدفيدشوك بالعمل لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأت الحادثة بعد أن عرض عضو البرلمان من كتلة المعارضة نيستور شوفريش ملصقا يصور ميدفيدشوك ويصفه بـ "عميل بوتين"، مما دفع يوري بريزا، من حزب الجبهة الشعبية، بضرب شوفريش في وجهه، و سرعان ما احتدم الشجار مع العديد من الأعضاء الآخرين.