تشيلسي يتعاقد مع صانع لعب دورتموند بوليسيك مقابل 64 مليون يورو

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أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء أن تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقد مع لاعبه كريستيان بوليسيك لكن صانع اللعب الأمريكي سيبقى حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الاعارة في الفريق الذي يتصدر ترتيب جدول البوندسليغا.

وقال دورتموند في بيان إن تشيلسي دفع 64 مليون يورو (73.2 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.