الانتهاكات الجنسية في الكنيسة سببها "مثليون وليس الكهنة"

أحد كبار الكنيسة الكاثوليكية في المانيا أنكر أن تكون الانتهاكات الجنسية مشكلة في كنيسته، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت مع رجال مثليين، وليس من قبل رجال دين.

الكاردينال ولتر براندمولر قلل من الأدلة الكثيرة على الاساءات الجنسية بحق القاصرين في الكنيسية الكاثوليكية.

وأشار براندمولر بأن الحديث حول الاعتداء الجنسي يتغاضى عن حقيقة أن 80% من هذه الحالات في الكنيسة جرت بحق شباب وليس أطفال، وقال:"ثبت احصائيا بأن هنالك علاقة بين المثلية وحالات الاعتداءات الجنسية التي وقعت".