شاهد: ملاكم فرنسي سابق يوجه لكمات قوية لشرطي أثناء مظاهرات السترات الصفراء

نشرت الشرطة الفرنسية الأحد صورة المحتج الذي ضرب شرطيا ووجه له لكمات قوية السبت في باريس على هامش احتجاجات حرة السترات الصفراء في فصلها الثامن. وأوضحت الشرطة في تغريدة على صفحتها على تويتر أنها تعرفت على هذا الشخص قالت إنه ملاكم محترف سابق. وأضافت الشرطة في التغريدة "سيدي، أنت الذي ضربت زميلا شرطيا كان على الأرض تم التعرف عليك. وكملاكم، أنت لا تحترم على ما يبدو القواعد. سنقوم بتعليمك قواعد القانون الجنائي".

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن الأمر يتعلق بالملاكم جاكي ترامبيسوس، المدرب السابق لكريستوف ديتنجر، بطل فرنسا السابق في فئة الوزن الخفيف.

هذا وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي السبت شريط فيديو يظهر أحد محتجي حركة السترات الصفراء في فرنسا يعبر عن غضبه من الأوضاع السائدة في البلاد وتذمره من تعامل الشرطة مع المتظاهرين بعنف كبير وقام بتوجيه لكمات عنيفة لأحد اعوان الشرطة في العاصمة باريس. وحاول المتظاهر ضرب عون الشرطة على وجهه وسط المظاهرات الحاشدة.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة على جسر مشاة أمام متحف أورساي، في حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يسيرون في مكان قريب.

وخرج المتظاهرون في فصل ثامن من الاحتجاجات الشعبية للضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون.

ووقعت بعض المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدن أخرى في فرنسا واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في كل من بوردو وروان ونانت وتولوز.

اقرأ أيضا على يورونيوز: