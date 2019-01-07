بولتون يؤكد على حماية إسرائيل.. ونتنياهو يطالبه بالاعتراف بسيادتها على الجولان

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

كما من المقرر مناقشة تواجد القوات الأمريكية في المنطقة والتزام الولايات المتحدة بوقف التوسع الإيراني في المنطقة.

وقال جون بولتون إن الولايات المتحدة لن تنسحب إلا بعد تتأكد من القضاء على ما تبقى من تنظيم داعش.

وقال بولتون في مؤتمر صحفي جمعه بنتياهو:"العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي الأفضل بسبب قيادتكم والرئيس ترامب، ونحن عازمون على تقوية هذه العلاقة".

وأشار إلى أن مساعي إيران لامتلاك أسلحة نوويةمستمرة، بالرغم من الخروج من الاتفاق النووي الإيراني، والعقوبات المفروضة، وشدد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ملتزمتان بعدم حدوث هذا.

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وقال:"على الحدود مباشرة لدينا مشكلة الصراع في سوريا، سنناقش قرار ترامب بالانسحاب، وسنعمل على التأكد من عدم حدوث هذا قبل القضاء على التنظيم وهزيمته، والتأكد من أن الدفاع عن إسرائيل وعن أصدقائنا الآخرين في المنطقة مضمون، بالإضافة إلى الذين حاربوا معنا داعش والجماعات الإرهابية".

وأضاف:"دفاع الدول عن نفسها نابع من سيادتها، والرئيس ترامب قالها مرارا بأنه يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يقول هذا بشكل واضح لا لبس فيه".

ودعا نتياهو بولتون لزيارة مرتفعات الجولان يوم الإثنين حتى يتأكد من مدى أهمية الموقع لأمن إسرائيل، وقال:"مرتفعات الجولان مهمة جدا لأمننا، أعتقد أنه عندما تزورها ستكون قادرا على فهم سبب عدم مغادرتنا، ولماذا من المهم أن تعترف جميع الدول بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، لقد ناقشت هذا مسبقا مع الرئيس ترامب، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة لمناقشته معك خلال زيارتنا".