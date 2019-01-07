مباني أكثر ذكاءً.... هل هي أكثر من شعار؟

مع نمو عدد سكان العالم، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من المباني في كل مكان. كيف يمكن تلبية هذا الطلب المتزايد بطرق أكثر استدامة؟ يقول أحد الخبراء الرائدين في أوروبا مختص في الاتجاهات المعمارية الحديثة يجب تشييد بنايات أكثر ذكاء، كما يجب علينا جميعًا الاهتمام بذلك.
ميت رامسغارد توماس، مهندسة معمارية في مركز تقنية المعلومات والهندسة المعمارية بالأكاديمية الدنماركية للفنون الجميلة: "أعتقد أن الشيء الجميل هو أننا جميعا نهتم ونحب الهندسة المعمارية وبيئة البناء. كلنا نعيش في منازل، وكلنا نعرف أهمية محيط بيئة البناء وتأثيره المباشر على حياتنا اليومية. نحن نعرف أن هناك مباني نفضل العيش فيها بالمقارنة مع مباني أخرى، لأن ظروف المعيشة فيها تكون أفضل، لذلك أعتقد أننا نفهم جميعا أن الأمور يجب أن تغير فكرة هذا النوع من مشروع الإسكان الشامل في السبعينيات والثمانينيات.