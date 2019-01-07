مباني أكثر ذكاءً.... هل هي أكثر من شعار؟

ميت رامسغارد توماس، مهندسة معمارية في مركز تقنية المعلومات والهندسة المعمارية بالأكاديمية الدنماركية للفنون الجميلة: "أعتقد أن الشيء الجميل هو أننا جميعا نهتم ونحب الهندسة المعمارية وبيئة البناء. كلنا نعيش في منازل، وكلنا نعرف أهمية محيط بيئة البناء وتأثيره المباشر على حياتنا اليومية. نحن نعرف أن هناك مباني نفضل العيش فيها بالمقارنة مع مباني أخرى، لأن ظروف المعيشة فيها تكون أفضل، لذلك أعتقد أننا نفهم جميعا أن الأمور يجب أن تغير فكرة هذا النوع من مشروع الإسكان الشامل في السبعينيات والثمانينيات.

لكن ما نحتاجه ليس سؤالًا اجتماعيًا بهذا المعنى المباشر، بل كيف نقوم بذلك؟، كيف يمكننا بناء ذلك في الواقع، إذا نظرنا إلى الخرسانة على سبيل المثال ... الخرسانة رغم أنها مذمومة إلا أن الكثيرمن الناس يحبونها لأنها تعطينا هذه المباني الكبيرة والرائعة وتسمح لنا بالتفكير بطريقة مختلفة للغاية عن الشكل الذي تكون عليه المدينة، ولكننا أيضا نكره الخرسانة لأننا نراها كمادة من المساكن الاجتماعية التي يعيش فيها الفقراء. فكيف يمكننا إعادة التفكير في طريقة ملموسة على حد سواء تسمح لنا باستعمال مصطلحات وطرق جديدة في التفكير كيف يجب أن يكون يكون المبنى؟".