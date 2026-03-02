"تصفية شبه كاملة للعائلة".. وفاة أرملة خامنئي متأثرة بجراحها وغضب يعمّ إيران وسط دعوات للثأر

لقيت منصورة خوجسته باقرزاده، أرملة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، مصرعها صباح الاثنين متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها خلال غارة جوية استهدفت السبت مقر إقامة المرشد في طهران، في هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك بحسب السلطات الإيرانية.

وذكرت وكالة "تسنيم"، أن أرملة خامنئي التي كانت تبلغ من العمر 79 عاماً، دخلت في غيبوبة عميقة فور إصابتها جراء القصف، قبل أن تُعلن وفاتها بعد يومين من المعاناة، لتصبح بذلك أحدث ضحايا عائلة المرشد في الهجوم الذي هز أركان النظام.

تفاصيل الهجوم ومقتل أفراد العائلة

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن فجر الأحد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قضى 36 عاماً في سدة الحكم، إلى جانب عدد من أفراد أسرته في غارة شُنت فجر السبت على مقر إقامته.

وفي تأكيد لاحق لتداعيات للهجوم، أفادت وكالة "فارس" عبر حسابها على تطبيق "تليغرام"، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل عائلة المرشد، بمقتل ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الضربات نفسها، وهي المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام إيرانية متعددة، مما يشير إلى استهداف شامل للنواة العائلية لقائد الثورة الإسلامية.

حداد رسمي وتظاهرات غاضبة

وأعلنت إيران أمس الأحد بدء حداد رسمي لمدة 40 يوماً حزناً على مقتل خامنئي. وفي مشهد مؤثر، تجمّع آلاف الإيرانيين في وسط طهران، حيث لوح البعض بالأعلام الوطنية بينما غمرت الدموع وجوههم، مرددين هتافات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، وفق ما رصدته وكالة فرانس برس في الموقع.

وامتدت موجة الغضب إلى مدينة شيراز جنوب البلاد، حيث شهدت تظاهرات مشابهة دعت إلى "الثأر" لمقتل المرشد الأعلى، بحسب تقارير وكالة "تسنيم"، في وقت يتواصل فيه الهجوم لليوم الثالث على التوالي والذي وصفته المصادر الإيرانية بأنه غير مسبوق.

آلية انتقال السلطة وتشكيل مجلس قيادي

في موازاة ذلك، بدأت في إيران عملية انتقالية عاجلة. حيث أعلن التلفزيون الرسمي أن إدارة البلاد انتقلت مؤقتاً إلى مجلس قيادي يتكون من ثلاثة أعضاء هم: الرئيس مسعود بيزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي.

وأوضح محسن دهنوي، المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، عبر منصة "إكس"، أن هذا المجلس الانتقالي سيتولى مهام إدارة الدولة ريثما يقوم مجلس الخبراء بانتخاب قائد دائم جديد "بأسرع وقت ممكن"، في محاولة لسد الفراغ في هرم السلطة بعد مقتل المرشد الأعلى ومعظم دائرته المقرّبة في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.