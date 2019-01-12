كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت أن إسرائيل ضربت الألاف من الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا ولبنان خلال فترة عمله. وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد بعد أسبوعين في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز نشرت الجمعة "لقد ضربنا آلاف الأهداف دون أن نتبناها".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يكشف عن قصف آلاف المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا ولبنان
وأضاف أيزنكوت "في البداية عملنا وفق عتبة معينة إلى أن غيرت إيران جوهريا استراتجيتها حيث أصبحت رؤيتهم تتمثل في إحداث تأثير كبير في سوريا من خلال بناء قوة تضم حوالي 100 ألف مقاتل شيعي، استقدموا من باكستان وأفغانستان والعراق. لقد قاموا ببناء قواعد استخباراتية وقاعدة جوية داخل كل قاعدة جوية سورية".
وأوضح أيزنكوت قائلا "الإيرانيون قاموا أيضا بتجنيد المدنيين ودربوهم وجندوهم في الميليشيات الشيعية".
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ولم يتردد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في إتهام قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي يعتبر على نطاق واسع مهندس الاستراتيجية العسكرية الإيرانية في المنطقة، بالوقوف وراء تعزيز التواجد الإيراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن وحتى في قطاع غزة ". وتابع ذات المتحدث "أخطأ سليماني في اختيار حلبة هو ضعيف فيها نسبيا لأننا نتفوق استخباراتيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دورنا الرائد في مجال السلاح الجوي. نحن نتمتع أيضا بالشرعية في المنطقة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الإستقرار".
ووفقا لأيزنكوت فإن ثقة إيران المفرطة بعد تمكنها من منع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد والخطأ في تقدير قدرات إسرائيل قادا الجمهورية الاسلامية للعمل دون توقع رد الفعل الاسرائيلي". ومع هذا اعترف المسؤول الإسرائيلي بقوة إيران بقوله "القوة التي كنا نتعامل معها كانت كبيرة جدا".