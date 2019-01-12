رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يكشف عن قصف آلاف المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا ولبنان

هدف صلاح من ركلة جزاء يبقي ليفربول في صدارة دوري انجلترا

ولم يتردد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في إتهام قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي يعتبر على نطاق واسع مهندس الاستراتيجية العسكرية الإيرانية في المنطقة، بالوقوف وراء تعزيز التواجد الإيراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن وحتى في قطاع غزة ". وتابع ذات المتحدث "أخطأ سليماني في اختيار حلبة هو ضعيف فيها نسبيا لأننا نتفوق استخباراتيا في هذا المجال، بالإضافة إلى دورنا الرائد في مجال السلاح الجوي. نحن نتمتع أيضا بالشرعية في المنطقة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الإستقرار".