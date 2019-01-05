جدل على الانترنت بعد عرض أمازون للبيع سجادة وغطاء حمام عليهما صورة مصحف

وقد لقيت الخطوة التسويقية استهجان الكثيرين الذين دعوا أمازون إلى سحب المنتج من البيع وحاول بعضهم لفت انتباه المسؤولين هناك إلى أن الرسم هو لكتاب المسلمين المقدس.

ويبدو أن الشركة التي تعود ملكيتها لجيف بيزوس أغنى رجل في التاريخ الحديث (150 مليار دولار) قد انتبهت لحساسية القضية حيث حاولنا الدخول إلى الصفحة لكن قوبلنا برسالة تقول إن الصفحة غير متوفرة كما لم يتسنى لنا الاتصال بالشركة.

الجدل بشأن رسم المصحف على سجادة الحمام يأتي بعد أيام من إقدام أمازون على بيع سجادة وغطاء حمام عليهما أيضا صورة معبد هندوسي مقدس لدى السيخ وقد صدرت دعوات تطالب الشركة بالاعتذار. وقد كان للأخيرة نفس التصرف حيث لم تعد الصفحة التي تعرض صورة المعبد على السجادة والغطاء متوفرة.