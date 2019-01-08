تعرف على التغريدات الأكثر نشراً على تويتر منذ تأسيسه

ميزاوا في تغريدته عرض مبلغ مليون ين ياباني (حوالي 8000 دولار أمريكي) نقدا لمائة من متابعيه من أجل إعادة نشر تغريدته.

خلال يومين فقط أعاد 5,452,969 مشترك (حتى لحظة كتابة هذا المقال) نشر تغريدة للبليونير الياباني يوساكو ميزاوا مدير موقع "زوزو تاون" المختص ببيع الثياب عن طريق الانترنيت.

أما فحوى التغريدة نفسها فهو رسالة تهنئة من شركة "زوزو تاون" تعلن فيها عن ارتفاع مبيعاتها خلال موسم الأعياد وتسجيلها قيمة 10 بليون ين ياباني، وهو ارتفاع قياسي يعتبر الأسرع من نوعه في العالم.

ميزاوا جذب اهتمام وسائل الإعلام العام الماضي بعد أن تم اختياره كأول سائح فضاء للسفر في مدار حول القمر من قبل شركة سبيس إكس التي يملكها ويديرها إيلون موسك.

ثاني أشهر تغريدة في العالم!

على نفس المنصة ولكن في بقعة مختلفة تماما من العالم أعاد 3,550,678 مشترك (حتى اللحظة أيضا) نشر تغريدة حصلت على أقل من مليون "لايك" بقليل، كتبها شاب اسمه كارتر ويلكرسون يطلب فيها من متابعيه إعادة نشر تغريدته من أجل الحصول على مؤونة عام كامل من أصابع الدجاج.

وإذا لم تعرف من هو كارتر ويلكرسون فهو صبي أمريكي يبلغ من العمر 16 عاما مولع بأصابع الدجاج، ويبدو أنها ذلك كاف لاستقطاب أكثر من 100 ألف متابع.

بالإضافة إلى تغريدات أخرى مثل صورة سيلفي التقطتها مقدمة البرامج الأمريكية ألين دي جينيريس أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي احتلت المركز الثالث، وتغريدة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مناهضة للعنصرية احتلت المركز السادس.

إقرأ المزيد على يورونيوز: