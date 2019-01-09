بنغلاديش: قنابل الغاز وخراطيم المياه في مواجهة احتجاجات الآلاف من عمال صناعة الملابس

استخدمت شرطة بنغلادش مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق آلاف المحتجين من عمال مصانع الملابس الجاهزة يوم الأربعاء بعد أن تظاهروا للمطالبة بزيادة الأجور وأغلقوا شوارع لليوم الرابع على التوالي.

وقالت حكومة بنغلادش، ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة في العالم بعد الصين، يوم الثلاثاء إنها ستدرس مطالب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن مقتل أحد العمال وإصابة عشرات آخرين.

لكن المظاهرات استمرت يوم الأربعاء وأغلق المحتجون الشوارع وأحرقوا الإطارات في حي سافار الصناعي في شمال العاصمة داكا.