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مال وأعمال

محكمة في طوكيو ترفض طلب الإفراج عن كارلوس غصن

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بقلم:  Euronews 
محكمة في طوكيو ترفض طلب الإفراج عن كارلوس غصن
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(Reuters)
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أعلنت محكمة طوكيو الجزئية يوم الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني إنها رفضت طلبا من محامي كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور المقال للإفراج عنه.

ويتم احتجاز كارلوس غصن في مركز احتجاز في طوكيو منذ اعتقاله في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بتهم ارتكاب مخالفات مالية، وينفي غصن الاتهامات، ومن المقرر استمرار فترة احتجازه الحالية حتى يوم الجمعة .

وقال ابن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية إن الادعاء الياباني يريد من والده أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية ، وأكد أنتوني غصن أن والده "سيناضل من أجل إثبات براءته".

ولم تسمح السلطات اليابانية لأنتوني غصن البالغ من العمر 24 عاما برؤية والده.

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