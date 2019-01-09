ألمانيا تعلن استعدادها استقبال بعض المهاجرين المحاصرين في عرض البحر

قالت ألمانيا إن بإمكانها أن تستقبل بعضا من 300 مهاجر تمّ إنقاذهم في البحر المتوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن لا يزال العشرات، من بينهم خمسة أطفال، محاصرين في البحر ولم يعرض أي بلد أوروبي استقبالهم.

وكانت السفينة "سي-ووتش 3" التي تديرها منظمة إغاثة إنسانية ألمانية أنقذت 32 شخصا من قارب قبالة الساحل الليبي يوم 22 ديسمبر كانون الأول وأنقذت جماعة "س-آي" وهي منظمة خيرية ألمانية أيضا 17 آخرين يوم 29 ديسمبر كانون الأول.

وتحمل السفينتان معا 49 شخصا وكانتا تبحران ذهابا وإيابا قبالة ساحل مالطا لأيام. وأبدى طاقما السفينتين القلق بخصوص المهاجرين الذين أدى سوء الأحوال الجوية ودوار البحر إلى تدهور حالتهم النفسية.

قال دايموند وهو نيجيري أنقذته السفينة "سي-ووتش 3" رفض ذكر اسمه بالكامل: "الأطفال مرضى.. ولا نستطيع النوم بسبب الأمواج. نموت ببطء في هذا المكان".

وتطلب مالطا وهي أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من شركائها استقبال بعض المهاجرين بما في ذلك 249 مهاجرا آخر انتشلتهم زوارق البحرية المالطية في الأسابيع الأخيرة من عام 2018.

وقال كيم هيتون هيزر رئيس بعثة "سي-ووتش 3" لرويترز من على متن السفينة "التحرك الوحيد... هو حل على المستوى الأوروبي". وتابع قائلا "الجميع يحاولون التنصل من مسؤوليتهم".

وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر يوم الثلاثاء إن ألمانيا مستعدة لاستقبال 50 مهاجرا إذا عرضت بلدان أوروبية أخرى استقبال المهاجرين. وأشارت هولندا إلى استعدادها لاستقبال البعض. والحكومة الإيطالية منقسمة حول هذه القضية.

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