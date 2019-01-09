شاهد: مفاجأة سارة لمحمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا

فجر أمير القلوب محمد أبو تركية لمواطنه محمد صلاح الشهير بأبو مكة مفاجأة من العيار الثقيل حين حضر المؤتمر الصحفي، الذي تم عقده في السنغال، عقب تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وبعد تسلم صلاح الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سُئل صلاح "هل تُعتبر أنت الآن سفيرا للكرة المصرية؟ فرد "الملك المصري": النجم هو من يجلس بجانبك، النجم محمد أبو تريكة هو نجم لكل العصور".

وتابع اللاعب المصري المحترف في نادي ليفربول البريطاني قائلا إنه يحلم بالفوز بكأس الأمم الإفريقية الذي ستقام مبارياته هذا العام على أراض مصرية.