الشابة السعودية رهف القنون ترفض مقابلة والدها في بانكوك

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أكدت الشرطة التايلاندية أن الشابة السعودية رهف محمد القنون التي وصلت إلى بانكوك يوم السبت الماضي سعيا للحصول على اللجوء، قد رفضت مقابلة والدها في تايلاند. وقال رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية سوراتشات هاكبارن: إن والد وأخ الشابة رهف (18 عاماً) وصلا إلى بانكوك يوم أمس الثلاثاء لكن الفتاة رفضت استقبالهما.