شاهد: العفو الدولية تحيي ذكرى 100 يوم على مقتل خاشقجي في تركيا

أحيا فرع منظمة العفو الدولية في تركيا اليوم الخميس (10 يناير كانون الثاني) ذكرى مرور 100 يوم على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وطالبت بفتح تحقيق دولي حول ملابسات قتله في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال أندرو جاردنر المستشار الكبير في المنظمة خلال تجمع خارج القنصلية السعودية في اسطنبول إن 100 يوم مرت دون التوصل إلى اي معلومات ذات مصداقية حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق دولي في القضية تحت إشراف الأمم المتحدة.