مهاجرون وثّقت مأساتهم صلبانُ نجارٍ إيطالي مصنوعة من خشب القوارب الغارقة

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في جزيرة إيطالية لا تزيد مساحتها عن ثمانية أميال، تقع في منتصف المسافة الفاصلة بين جزيرة صقيلية والشواطئ التونسية، هناك يعيش النجار فرانشيسكو توتشيو الذي ما انفك يتذكر ذاك اليوم الذي غيّرت أحداثُه مجرى حياته، ومنحت فلسفته بشأن الوجود أبعاداً لم يكن يدركها من قبل.. كان يوماً ربيعياً بامتياز، يومٌ من أيامِ شهر نيسان/أبريل عام ألفين وتسعة، حينما قرر توتشيو إغلاق منجرته والانضمام إلى عشرات المتطوعين الذين هبّوا لانتشال جثث المهاجرين الذين جرفتهم التيارات البحرية إلى شواطئ الجزيرة.. "أتذكر حينها أن مركبين حاولا الدخول إلى الميناء، أحدهما تمكن من ذلك، والآخر كان مصيره قاع البحر"، يقول توتشيو الذي لا زال يتردد في جنبات ذاكرته صوتُ الاستغاثة الذي أطلقته حناجرُ أكثرَ من مئة شخص، معظمهم من الصومال وأريتيريا، ذاك الصوت الذي اختلط بهدير البحر فاستحال زبداً أبيض يداعب شطآن حلم غادرَ أصحابَه مع النفس الأخير الذي انسلّ فقاعاتٍ صغيرةً خارج الجسد..

"أكثر ما أدهشني هو العودةُ إلى الجزيرة، وعدمُ سماع أي تقاريرَ إخبارية حتى مجرد ذكر المأساة"، يضيف توتشيو..