ترامب ينفي العمل لحساب روسيا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين تقارير إعلامية عن التحقيق بشأن روسيا واجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا إنه لم يعمل مطلقا لصالح روسيا ولا يعلم أي شيء عن دفتر ملاحظات مترجمه.

وقال ترامب في البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى نيو أورليانز إن تقريرا لصحيفة واشنطن بوست، عن أنه أخفى تفاصيل بشأن اجتماعاته مع بوتين وصادر دفتر ملاحظات موظف الترجمة، إنما هو تقرير كاذب. وأفادت أيضا صحيفة نيويورك تايمز بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي FBI) يحقق فيما إذا كان ترامب يعمل لصالح روسيا.