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مجلس العموم البريطاني يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

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بقلم:  Euronews 
مجلس العموم البريطاني يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي
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رفض البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء بهامش كبير الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

وصوت 432 نائبا ضد الاتفاق مقابل 202 ، وذلك في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.

واتحد نواب من المؤيدين للانسحاب والرافضين له لإسقاط الاتفاق.

ماي، التي رفضت على الدوام التنازل عن موقفها بشأن الاتفاق، تلقت خلال الأشهر الأخيرة الكثير من الانتقادات من نوابٍ مؤيدين للاتحاد الأوروبي وجدوا في اتفاقها مع بروكسل "أسوأ خيار ممكن" للمملكة المتحدة.

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