بالفيديو: تعرف على مكتبة تاريخية ألهمت مؤلفة "هاري بوتر"

بقلم: Euronews • آخر تحديث: 15/01/2019 - 18:15 حجم النص Aa Aa

ليس أفضل من الكتاب ليحفظ للتاريخ، وفي هذه المكتبة بمدينة بورتو الساحلية في البرتغال بإمكاننا إيجاد التاريخ والكتب معا. بل وأكثر من ذلك لأن ليللو تعتبر واحدة من أجمل المكتبات في العالم، وبالطبع من أكثرها جذبا للزائرين. لذا توجه مراسل يورونيوز ريكاردو فيغويرا إلى هناك ليكتشف لماذا تستقطب الناس من كل مكان. في الواقع يُعتقد بأن سلسلة هاري بوتر ولدت هناك عندما كانت الكاتبة جيه كيه رولينع تعمل في بورتو كمدرسة خلال التسعينيات. هذه المكتبة التي تعود إلى العام 1906، تستقبل كل عام نحو مليون زائر، وتبيع 1200 كتاب يوميا. لإدارة تدفق السياح تم وضع رسوم دخول بقيمة 5 يوروهات، تقتطع من قيمة الكتب التي يتم شراؤها فيما بعد.

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2250 يورو غرامة بحق أستاذة جامعية تأخرت في إعادة كتب استعارتها قال أحد الزوار: "علمت أن هذا المكان ألهم جيه كيه رولينغ قصة هاري بوتر، لذا أردت التعرف على المكتبة". وقال آخر: "إنها في مصاف أجمل مكتبات العالم، إلى جانب أتنيو في الأرجنتين، وغيرها.". أورورا بيدرو بينتو، المديرة التنفيذية للمكتبة قالت لنا : "كنا نخشى أن تتحول المكتبة إلى مكان جميل يقبل الناس عليه فقط من أجل الزيارة. لكن ذلك لم يحدث، فقد فرضنا مبلغا عند الدخول، يمكن اقتطاعه من سعر الكتاب الذي يشتريه الزائر. وإذا لم يشتر شيئا يفقد المبلغ. نحن نريد أن يتحول جميع الزائرين والسياح إلى قراء".