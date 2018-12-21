المكتبة الملكية البرتغالية في البرازيل: "كأننا في هاري بوتر"

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هي واحدة من أكبر المكتبات في أمريكا اللاتينية والسابعة في العالم، قد تشعر أمامها وكأنك أمام مبنى تاريخي ولكن بمجرد الدخول إلى داخل مكتبة البرازيل الوطنية في وسط مدينة ريو دي جينيرو، ستشعر وكأنك في زمان وعالم آخر. بنيت غرفة القراءة الملكية البرتغالية في القرن الـ19، وهي موطن لأكثر من 350000 كتابا ووثيقة، بعضها نادر للغاية، وتضم أكبر مجموعة من الأعمال البرتغالية خارج البرتغال.

ومن المعروف أن المكتبة تم تصميمها على الطراز القوطي الذي ازدهر في عهد الاكتشافات البرتغالية، وتعود العديد من الكتب التي توجد في هذه المكتبة إلى القرن السادس عشر.