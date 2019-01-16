كوربين يصف حكومة تيريزا ماي "بالأموات الأحياء"

وشدد كوربين خلال بدء مناقشات سحب الثقة من ماي على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة حال لم تتمكن حكومة ماي من تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي رفضه أغلبية مجلس العموم يوم الثلاثاء.

وعقب الرفض البرلماني للاتفاقية، لم يخف جيرمي كوربين مساعيه بالضغط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بإحراجها بخصوص اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه، وبمدى ضعفه وآثاره السلبية على الاقتصاد والديمقراطية في بريطانيا، قالها علانية في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء "غدا هو يوم التصويت على سحب الثقة من الحكومة".

فالبرلمان البريطاني رفض الاتفاق بفارق كبير "432 رافض و202 مؤيد"، وهو ما ينذر باضطراب سياسي قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

ومع قرب موعد الانسحاب المقرر في 29 مارس آذار، تواجه المملكة المتحدة أعمق أزمة سياسية منذ نحو نصف قرن وليس معروفا كيف ستخرج من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973 أو ما إذا كانت ستخرج منه.

كوربين وبعد ظهور نتيجة التصويت، بدأ حملته للمطالبة بسحب الثقة من تيريزا ماي، بل والتوجه إلى انتخابات عامة جديدة، فرئيس حزب العمال وزعيم المعاضة بدأ التغريد على تويتر، آخر ما نشره في حسابه هو تغريدة للحساب الرسمي لحزب العمال، جاء فيها:"هل ترون أننا بحاجة لانتخابات عامة الآن؟، ننادي بسحب الثقة من الحكومة الحالية".

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كما شارك جيرمي تغريدة لريتشارد ليونارد زعيم حزب العمال الأسكتلندي، قال فيها:"ليس من المستغرب أن يتم رفض اتفاق ماي للخروج من الاتحاد، نحن بحاجة إلى انتخابات عامة".

أما التغريدة الأقوى والتي كتبها جيرمي بنفسه، فكانت موجهة مباشرة إلى تيريزا ماي، حيث قال فيها إن تيريزا ماي قد وصلت إلى نهاية الطريق، تغريدته هذه أرفقها بصورة كتب عليها "لا ثقة بهذه الحكومة".

وكان جيرمي قد غرد قبلها متحدثا عن اتفاق ماي، بأنه مضر بالاقتصاد وبالديمقراطية، معلنا موقف حزب العمال المعارض لهذا الاتفاق.

وكانت ماي قد قالت بعد إعلان نتيجة الاقتراع يوم الثلاثاء :"من الواضح أن المجلس لا يدعم هذا الاتفاق لكن التصويت هذه الليلة لم يوضح لنا أي شيء يدعمه هذا المجلس".

وأضافت "... لا شيء عن كيف، أو حتى ما إذا كان (المجلس) عازما على احترام القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني في استفتاء قرر البرلمان دعمه".