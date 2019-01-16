15 قتيلا على الأقل حصيلة الهجوم على المجمع الفندقي في نيروبي والعملية لا تزال مستمرة

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في الهجوم الذي استهدف الثلاثاء مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية نيروبي على يد عناصر من حركة الشباب الصومالية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤولين في الشرطة لم يذكرا اسميهما.