15 قتيلا على الأقل حصيلة الهجوم على المجمع الفندقي في نيروبي والعملية لا تزال مستمرة

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في الهجوم الذي استهدف الثلاثاء مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية نيروبي على يد عناصر من حركة الشباب الصومالية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤولين في الشرطة لم يذكرا اسميهما.
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لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في الهجوم الذي استهدف الثلاثاء مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية نيروبي على يد عناصر من حركة الشباب الصومالية بحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤولين في الشرطة لم يذكرا اسميهما.
وأضاف المسؤول الأول : لدينا 15 قتيلا في الوقت الحالي فيما أكد الثاني الحصيلة ضيفا أن العملية لا تزال مستمرة وأن الشرطة لم تستطع الوصول إلى بعض الأمكان في المجمع الذي يضم فندقا ومطاعم ومكاتب إدارية أيضا.