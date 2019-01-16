هل عاد رئيس الغابون إلى بلاده مشلولا بعد قضائه فترة علاج بالمغرب؟

ظهر الرئيس الغابوني علي بونغو يوم الثلاثاء 15 يناير/كانون الثاني وهو يتحدث مبتسما مع عدد من الوزراء بعد عودته إلى البلاد بعد قضائه فترة علاج في المغرب، أحبط خلالها الجيش محاولة انقلاب.

وتضمنت اللقطات والتي بثها التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء، إدلاء وزراء حكومة جديدة باليمين وظهر بونغو وهو يتحدث، لكن ذراعه اليمنى كانت لا تتحرك كما كانت تعبيرات وجهه ثابتة في الأغلب.