قلق وملل يتملّك البريطانيين والسبب عقدة "بريكست"

أعرب مواطنون بريطانيون، من سكّان العاصمة لندن، عن حال ملل وقلق تتملكهم جرّاء التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فازت أمس الأربعاء في اقتراع على الثقة في البرلمان ثم دعت المشرعين من مختلف الأطياف السياسية إلى التعاون لمحاولة كسر جمود الموقف بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، وجاء ذلك غداة رفض البرلمان الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الموظفة البريطانية رايتشل هاون، اليوم الخميس أنها "سئمت" من المداولات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي استلزمت عامين ونصف العام.
وقالت: الجميع يريدون التوصل إلى قرار يتم تناوله في النقاشات السياسية، أي بالأحرى، التوصل ديمقراطياً إلى ما يريده الرأي العام.
ومن جانبها، انتقدت ريتشيل هاوس، وهي مدير شركة توظيف، انتقدت موقف زعيم المعارضة جيريمي كوربين الذي رفض الانضمام إلى طاولة المناقشات بشأن بريكست والتي دعت إليها ماي، على الرغم من إعراب أحزاب أخرى عن استعدادها لذلك.
وقالت هاوي: "أنا قلقة جداً على أطفالي، ماذا سيكون عليه الوضع في المستقبل بالنسبة لهم.
ومع قرب موعد الانسحاب المقرر في 29 مارس آذار، تواجه المملكة المتحدة أعمق أزمة سياسية منذ نحو نصف قرن وليس معروفا كيف ستخرج من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973 أو ما إذا كانت ستخرج منه أصلاً.
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