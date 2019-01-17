بوتين في بلغراد .. ماذا تريد روسيا من صربيا وأي انعكاسات على العلاقة مع أوروبا ؟

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يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس زيارة رسمية إلى صربيا لتعزيز العلاقات بين موسكو وبلغراد الحليف الأقرب للروس في منطقة البلقان. وأفادت مصادر مطلعة أن إجراءات أمنية مشددة اتخذت لزيارة بويتن الذي من المقرر أن يكون باستقباله وفدٌ رسمي يتقدمه الرئيس ألكسندر فوسيتش، وآخر شعبي يضم مئات الآلاف من الصربيين الذي احتشدوا في وسط العاصمة بالقرب من كنيسة القديس سافا أهم المواقع الأرذوكسية في العالم. وقال بوتين، في مقابلة مع صحيفة "فيتشرنيي نوفوستي" الصربية، قبيل الزيارة: "على عكس الشركاء الغربيين، لا نحاول وضع بلغراد أمام خيار مصطنع: إما أنكم مع روسيا أو مع الاتحاد الاوروبي".

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بوتين يدعو لتعزيز قدرات بلاده العسكرية لمواجهة تهديدات الناتو العدوانية وعلى الرغم من أن بلغراد تطمح للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ترفض المشاركة في العقوبات الدولية المفروضة على روسيا إثر ضمها لشبه جزيرة القرم، كما أن الطرفين لا يخفيان خصوصية العلاقة (السلافية الأرثوذوكسية) التي تجمعهما، تلك العلاقة الذي تجلّت في الكثير من المواقف، من بينها دعم موسكو لبلغراد حول قضية كوسوفو التي لم يوافق الصرب على استقلالها. وفي الوقت الذي يتحفّظُ فيه الاتحادُ الأوروبي على خصوصية العلاقة التي تجمع صربيا وروسيا، فإن الأخيرة ليس لديها أي مانع من انضمام بلغراد إلى التكتّل الأوروبي، لكن الأمر مختلفٌ تماماً حين يكون الحديث عن انضمام صربيا لحلف شمال الأطلسي، فهذا ترفضه روسيا قلباً وقالباً، خاصة بعد انضمام مونتينيغرو لحلف شمال الأطلسي في 2017، واعتزام مقدونيا الانضمام للناتو، فحين ذاك ستصبح كل الدول المحيطة بصربيا، باستثناء البوسنة، في دائرة نفوذ الحلف الأطلسي.