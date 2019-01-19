مغني راب وراء مقتل الطالبة الإسرائيلية آية مصاروة في ملبورن

اتهم رجل عمره 20 عاما يوم السبت بقتل الطالبة الإسرائيلية آية مصاروة في ملبورن وسط غضب من العنف ضد المرأة في ثاني أكبر مدن أستراليا.

وقتلت الطالبة مصاروة (21 عاما) عندما كانت عائدة إلى منزلها بعد أن قضت ليلة مع أصدقائها في ملبورن الأسبوع الماضي بينما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به يوم الجمعة.

ولم تعلن الشرطة اسم المشتبه به لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إنه كاتب أغاني ومغني راب طموح. ومثل أمام المحكمة يوم السبت ولم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة. وقد تم حبسه احتياطيا للمثول أمام المحكمة مجددا يوم الاثنين.

وتجمع آلاف الأشخاص احتجاجا على مقتل مصاروة يوم الجمعة واستمروا في وضع الزهور في موقع وفاتها. وسار ترام يحمل الزهور فقط يوم الجمعة في نفس طريق رحلة مصاروة الأخيرة.

وزار رئيس الوزراء سكوت موريسون موقع الجريمة مع عائلته وقال على تويتر إنه سيلتقي مع والد مصاروة الذي جاء إلى ملبورن مضيفا"لا أستطيع تخيل خسارته".

وغذى مقتل مصاروة الغضب من العنف ضد المرأة بعد مقتل أوريديس ديكسون (22 عاما) في ملبورن بينما كانت عائدة إلى منزلها بعد المشاركة في عرض كوميدي في يونيو حزيران الماضي.

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