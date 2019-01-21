محكمة استرالية تقرر احتجاز مغني الراب المتهم بقتل آية مصاروة حتى حزيران

قررت محكمة استرالية استمرار احتجاز شاب متهم بقتل طالبة تحمل الجنسية الإسرائيلية حتى حزيران (يونيو)، وقالت متحدثة باسم المحكمة يوم الاثنين إن الشاب لم يتقدم بطلب لإطلاق سراحه بكفالة.

وكانت الطالبة آية مصاروة (21 عاماً) قتلت أثناء عودتها لمنزلها، بعد أن قضت ليلة مع أصدقائها في ملبورن ثاني أكبر المدن الاسترالية، مما أثار احتجاجات في أنحاء المدن الكبرى للمطالبة بضمان سلامة النساء.

وقالت المتحدثة باسم محكمة ملبورن الجزئية إن كودي هرمان (20 عاماً)، والذي وصفته وسائل الإعلام بأنه كاتب أغاني طموح ومغني راب، قد مثل أمام المحكمة بعد اتهامه الأسبوع الماضي بالقتل. وأضافت أنه "لم يتم تقديم طلب لإطلاق سراحه بكفالة وتأجلت القضية حتى (حزيران) يونيو".

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وكانت السلطات الأسترالية أعلنت مقتل الشابة والعثور على جثتها صباح الأربعاء 16 كانون الثاني (يناير) قرب مبنى جامعة لا تورب بوندورا شمالي ملبورن، حيث تدرس آية مصاروة (ذات الأصول الفلسطينية) ضمن برنامج لتبادل الوفود الطلابية مدته ستة أشهر، كجزء من دراستها في جامعة شنغهاي حيث يقطن والدها وهو رجل أعمال.