هل يقترح ترامب حلا وسطا بشأن الهجرة لإنهاء الإغلاق الحكومي؟

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقترح حلا وسطا بشأن الهجرة خلال كلمة يلقيها في وقت لاحق يوم السبت، لكن دون أن يتراجع عن مطلبه بشأن تمويل بناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.