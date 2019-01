إعلان مناهض للرجولة يضع شركة جيليت تحت وابل من الانتقادات

تعرضت شركة جيليت إلى موجة شديدة من الانتقادات اللاذعة بعد أن قامت بنشر إعلان تجاري على شكل فيلم قصير ينتقد شعارا لفظيا (سلوغان) تستخدمه الشركة نفسها منذ 30 عاما.

الشركة اعتبرت جملتها الشهيرة The Best A Man Can Get (يمكن ترجمتها إلى أفضل ما يحصل عليه الرجل، أو أفضل ما يمكن أن يكونه الرجل) مؤذية وتندرج ضمن سياق الذكورة السامة، وأنها قادرة على تبرير تصرفات سيئة للذكور كالتنمّر والعنف بحجة طبيعتهم الذكورية فحسب.

لكن جيليت، التي يحتل الذكور القسم الأكبر من زبائنها، لم تسلم من انتقادات وجهت لها من الجنسين، وتجاوز عدد كارهي إعلانها 666 ألف متابع على موقع يوتيوب (حتى لحظة كتابة المقال) خلال أيام ثلاثة فقط. وأطلق بعض منتقديها وسم "قاطع جيليت" على منشوراتهم على موقع تويتر.