اليمن: بعد أمل حسين.. آدم علي يقضي بسبب سوء التغذية ونعي أممي "إلى جنات الخلد يا آدم"

بعد الطفلة أمل حسين، ها هو آدم علي، صاحب العشر سنوات يغادر الدنيا بسبب سوء التغذية الحاد الذي تشهده اليمن، والذي زادت من حدته الحرب الضروس بين قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، والتي تضرب البلاد منذ أربع سنوات

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أكدت أنّ الصغير الطفل آدم علي ضحية جديدة للمجاعة التي تلتهم اليمن "السعيد"، الذي أصبح بؤرة جديدة من بؤر التوتر والشقاء حيث أشارت المنظمة أنّ الطفل كان يزن عشرة كيلوغرامات فقط.

المنظمة أوضحت في بيان أنّ آدم علي واحد من بين 400 ألف طفل يمني يئنون تحت وطأة شبح سوء التغذية الذي يعاني منه اليمنيون، وقد يخطف الموت المئات منهم في أي لحظة.

وكانت المنظمة قد أشارت في بيانات سابقة لها، إلى أن 11 مليون طفل بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية، و400 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وهم بالتالي معرضون للموت.