إيران تنفي صلتها بألماني من أصل أفغاني محتجز بتهمة التجسس لصالح طهران

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران نفت يوم السبت أي صلة لها برجل ألماني من أصل أفغاني مشتبه بتجسسه لصالح طهران، مشيرة إلى أن احتجازه في ألمانيا يأتي ضمن محاولات لإفساد علاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي.

وكان مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا ذكر يوم الثلاثاء أن رجلا يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية (50 عاما) كان يعمل مع الجيش الألماني جرى اعتقاله للاشتباه في أنه نقل بيانات لوكالة مخابرات إيرانية.

ونقلت الوكالة عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "بينما ننفي أي صلة بهذا الشخص المزعوم... لسنا مندهشين لسماع مثل هذه الأنباء وسط اتهامات أمنية لا أساس لها من الصحة ويجري تلفيقها ممن يسعون للإضرار بالعلاقات بين إيران وأوروبا في هذه المرحلة الحساسة".

إقرأ المزيد على يورونيوز:

اعتقال ألماني من أصل أفغاني للاشتباه في تجسسه لصالح إيران

الحكم بسجن وزير إسرائيلي سابق 11 عاما بعد اعترافه بالتجسس لحساب إيران

مصر تطلق سراح طالب بريطاني وجّه له الاتهام بالتجسس سابقاً

ولم يقدم قاسمي مزيدا من التوضيح لكن الوكالة أشارت إلى تقرير نشرته صحيفة ألمانية وأفاد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ربما كانت وراء إبلاغ مسؤولي المخابرات العسكرية الألمانية عن المشتبه به.

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 إنقاذ الاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو أيار.

وجمد الاتحاد الأوروبي هذا الشهر أرصدة وحدة مخابرات إيرانية واثنين من موظفيها بعد أن اتهمت هولندا إيران بتنفيذ عمليتي اغتيال على أراضيها وانضمت إلى فرنسا والدنمرك في اتهام طهران بالتخطيط لتنفيذ هجمات أخرى في أوروبا.

ونفت إيران أي ضلوع لها في هذه المؤامرات التي قالت إن الهدف من الاتهامات هو الإضرار بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.