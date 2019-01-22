فيديو: مقتل 27 شخصا في ارتطام حافلة بناقلة نفط بباكستان

قُتل 27 شخصا وأصيب 4 آخرون جراء اصطدام حافلة بناقلة نفط جنوب غربي باكستان، الثلاثاء، في إقليم بلوتشستان جنوب غرب البلاد، على الحدود الإيرانية.

سعد إدهي، المسؤول في منظمة تقود جهود الإنقاذ، أكد في حديثه للصحفيين إن عمليات الإنقاذ تأخرت بسبب الحريق الضخم في موقع الحادث.

وقال شهود عيان إن الحافلة كانت تنقل وقودا مهربا من إيران في حاويات بلاستيكية.

يشار إلى أن حوادث السير أمر شائع في باكستان، حيث التراخي في إنفاذ قوانين المرور.

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