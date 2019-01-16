واشنطن تستعد للانسحاب من معاهدة نووية بعد فشل محادثاتها مع موسكو

قالت مسؤولة أمريكية يوم الأربعاء إن اجتماعا بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف أخفق في التوصل إلى حل لاتهامات بأن موسكو تنتهك معاهدة نووية تتعلق بالصواريخ تعود إلى الحرب الباردة، فيما يمهد الطريق أمام انسحاب واشنطن من المعاهدة.

وقالت أندريا تومبسون وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الرقابة على الأسلحة والأمن الدولي للصحفيين في حلف شمال الأطلسي إن من المنتظر الآن أن تبدأ الولايات المتحدة في الثاني من فبراير شباط عملية على مدى ستة أشهر للانسحاب من اتفاقية القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987.

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: إن الكرملين سيرد إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة في عام 1987.

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وناقش بوتين السبل المحتملة للرد الروسي مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الروسية وقال إن الكرملين على استعداد لمناقشة المعاهدة مع واشنطن.