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فرنسا

سطو مسلح في وضح النهار على أحد البنوك في باريس والجناة يلوذون بالفرار

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بقلم:  Euronews 
سطو مسلح في وضح النهار على أحد البنوك في باريس والجناة يلوذون بالفرار
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أقدم ثلاثة لصوص مع أولى ساعات صباح الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني بتنفيذ عملية سطو مسلح على أحد فروع بنك "ميليس" الفرنسي في شارع فرانكلين روزفلت بالقرب من جادة الشانزليزيه.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" اليومية، أن عملية السرقة استمرت لعد ساعات، تمكن خلالها أفراد العصابة من السيطرة على ملايين الأورويات، وإفراغ ما يقارب ال 40 خزينة.

ولا تزال الشرطة الفرنسية تقوم بالبحث عن اللصوص الثلاثة الذين لاذوا بالفرار بعد الجريمة.

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