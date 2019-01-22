سوريا: قتيل و14 جريحا في انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن سيارة مفخخة من نوع "سوزوكي" انفجرت يوم الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني في ساحة الحمام في مدينة اللاذقية، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة 14 آخرين بجروح.

ونشرت القناة السورية الرسمية "سانا" مشاهد مصوّرة تظهر مجموعة كبيرة من الأشخاص المتواجدين في مكان الإنفجار وحالة الإضطراب السائدة في الشارع، إضافة إلى مشاهد الدخان وبقايا السيارة المتطايرة في المكان، وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ناسفة أخرى في الموقع ذاته قبل انفجار السيارة الملغومة.

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ورغم سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد على أكثر من نصف مساحة سوريا إلا أن شن الهجمات لا يزال يتم من وقت لآخر داخل المدن التي يسيطر عليها سواء كانت هجمات إنتحارية أو بسيارات ملغومة.

هذا وتتعرض سوريا منذ عدة أيام لسلسلة من التفجيرات وفي مختلف المدن، آخرها كان أمس الاثنين حيث استهدف انتحاري كان يقود آلية مفخخة رتلا تابعا للقوات الأمريكية مصحوبا بقوات كردية في ريف الحسكة الجنوبي ما أدى إلى إصابة عنصرين اثنين من القوات الأمريكية، وقتل 5 على الأقل من عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

ويعد هذا الهجوم الثاني خلال أسبوع، حيث يأتي بعد أيام على التفجير الإنتحاري الذي وقع داخل مطعم في وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه، وأسفرعن سقوط 16 قتيلا، بينهم 4 جنود من القوات الأميركية.

وتأتي هذه التفجيرات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جميع الوحدات العسكرية الأمريكية من سوريا والمقدر عددها بألفي جندي، وإعلانه تحقيق الإنتصار على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".