من يدفع لتغطية نفقات "دافوس" وما هي نسب المشاركة الإقليمية هذا العام؟

قبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، وبعيداً عن اضطرابات تسود العالم أدت إلى إلغاء بعض كبار قادة العالم مشاركاتهم في المؤتمر الضخم، مثلاً كدونالد ترامب الغارق في صراعه مع الكونغرس على تمويل الجدار مع المكسيك وتحمل تبعات إغلاق حكومته، وتيريزا ماي التي تواجه عواصف متلاحقة بسبب البريكست، وإيمانويل ماكرون الذي يحاول عبثاً احتواء الاحتجاجات في بلاده، بعيداً عن كل هذا حاولت يورونيوز الغوص في بعض التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر وطبيعة الحضور والتكاليف.

كيف يتم تمويل المؤتمر؟

يتم توفير معظم تكلفة عقد المنتدى من قبل أعضائه من الكيانات التجارية التي تشارك بأنشطته.

مستويات مختلفة من العضوية يوفرها المنتدى، وفقاً لموقع الإلكتروني.

بحسب الموقع فإن تكلفة العضوية تتراوح ما بين 60،000 فرنك سويسري إلى 600،000 فرنك سويسري ، "حسب مستوى الارتباط". ما تعادل قيمته حوالي 52،941 € إلى 529،442 €.

عندما يتم دفع رسوم العضوية، يتاح حضور المؤتمر السنوي لمعظم الأعضاء.

وبكل الأحوال، هناك رسوم إضافية تدفع عادة ولكن المبلغ غير مذكور.

من الذي يحضر دون أن يدفع؟

لا يتعين على المشاركين غير التجاريين، والقادة الشبان الصغار، وبعض وسائل الإعلام، ورؤساء الدول، ووزراء أكثر من 70 دولة أن يدفعوا من أجل المشاركة.

ليس هذا فقط، بل إن هناك برامج تمويل متاحة لمساعدة الأكاديميين على الحضور.

أي الفئات ممثلة ضمن الحضور في المنتدى؟

تكشف إحدى الدراسات التي أجرتها QUARTZ بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام حول حضور هذا العام.

استخدم الموقع، الذي يعد بمثابة دليل للاقتصاد العالمي، قائمة المشاركين التي أعلنها المنتدى لإجراء الإحصائية.

ووجدت النتائج أن:

22٪ من المشاركين في المؤتمر هم من النساء مقارنة بـ 21٪ في العام الماضي.

في حين أن أكبر الحضور سناً هو الإعلامي "سير" ديفيد اتينبورو البالغ من العمر 92 عامًا، يبلغ أصغرهم 16 عاماً، وهو سكاي ميكير مصور من جنوب إفريقيا.

يبلغ متوسط ​​عمر الحاضرين للذكور 54 سنة في حين يبلغ 49 عاما لدى النساء.

رويترز

كيف يقسم التمثيل إقليمياً؟

يستضيف الاجتماع أكثر من ثلاثة آلاف مشارك من 115 دولة.

وحسب المنطقة، فإن أوروبا الغربية لديها أكبر عدد من المشاركين، بـ 1159 مشاركاً وفقاً للمنتدى، 25 ٪ منهم من النساء.

كما تعد أمريكا الشمالية وآسيا المنطقتين الأخريين الأكثر تمثيلاً في اجتماع هذا العام، حيث يحضر 860 مشاركًا من أمريكا الشمالية، 31٪ منهم من النساء.

من أوروبا الوسطى والشرقية هناك 71 مشاركة، 7 % منهم نساء.

118 شخصًا من أفريقيا، 26٪ منهم نساء.

و15% من المشاركين القادمين من الشرق الأوسط البالغ عددهم 241، هم من النساء.

جنوب آسيا توفد 235 مشاركًا مع 15٪ منهم من النساء.

و112 شخصًا نصيب أمريكا اللاتينية من المشاركة، 16٪ منهم من النساء.

274 يشاركون في الاجتماع من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، منهم 18 ٪ من النساء.

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